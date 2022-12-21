Общество 21 декабря 2022, 11:48 Психолог Наумова рассказала, какие подарки не стоит дарить детям на Новый год Психолог Наумова: не стоит делать подарок в виде одежды

Читать 360tv в

Детский психолог Наталья Наумова в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, какие подарки не стоит делать детям на Новый год. Она отметила, что подарок для каждого ребенка должен быть индивидуальным и небанальным.

В первую очередь надо спросить у детей, о каком подарке они мечтают.

Реклама

«Не нужно дарить вещи, которые и так бы купили или то, что пойдет впрок. Например, ребенок маленький, он вырастет и через какое-то время ему понадобится велосипед. Такие подарки делать не стоит», — сообщила Наумова.

Реклама

Также не стоит дарить одежду и вещи, связанные с учебой. Купить тетради и ручки можно и в школьное время.

Как правило, получая подарки в виде одежды, дети остаются разочарованными. Потому что они, например, ждали робота, а получили новые сапоги. Во время праздников ребенку хочется увидеть какое-то чудо, резюмировала психолог.