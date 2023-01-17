Общество 17 января 2023, 14:24 Психолог Наумова рассказала, какие ошибки чаще всего допускают родители при воспитании детей Психолог Наумова: важно не оскорблять ребенка и не унижать РИА «Новости»

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Детский психолог Наталья Наумова в разговоре с изданием NEWS.ru перечислила главные ошибки родителей, которые они допускают при воспитании детей.

Специалист считает, что ни в коем случае нельзя критиковать детей, унижать, оскорблять их, а также ставить ультиматумы. При этом к подростку следует относиться не как к ребенку, а как к самостоятельному, взрослому человеку.

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«С подростком важно стать друзьями. У них нет полутонов, они очень контрастно мыслят, и здесь родители либо становятся друзьями, либо врагами, поэтому очень важно выстраивать доверительные отношения», — подчеркнула психолог.

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Она посоветовала родителям чаще задавать вопросы подросткам, чтобы они учились принимать самостоятельные решения.

Когда ребенок достигает подросткового возраста — самое время для родителей отделить успехи ребенка от собственных и спокойно решать трудности, резюмировала Наумова.