Психолог Наумова рассказала, как справиться с детской травмой | 360°

Общество 11 октября 2022, 16:10 Поделиться Telegram

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Viber Психолог Наумова рассказала, как справиться с детской травмой Психолог Наталья Наумова: чтобы побороть детскую травму, нужно анализировать свои чувства

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Детские травмы мешают многим жить уже во взрослом возрасте. Чтобы справиться с детской травмой и переработать ее, сначала нужно проанализировать свое состояние и понять, когда впервые возникли негативные эмоции, рассказала NEWS.ru психолог Наталья Наумова.

Обычно детские травмы формируются у человека очень рано, в возрасте до шести лет, отметила психолог.

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«Детские травмы базируются уже на полученных ощущениях, но иногда человек не может вспомнить ситуацию с похожими выводами. Тогда берем ту, которую помним, например, в 10 или 13 лет. С этим событием мы работаем и наводим порядок», — рассказала Наумова.

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Детские травмы приносят очень много обиды и гнева, с которыми человек сталкивается во взрослой жизни. С этими эмоциями нужно работать отдельно — например, с помощью практики из гештальт-терапии «горячий стул».

«Можно свою обиду посадить на стул и, пересаживаясь с одного стула на другой, поговорить и понять, как на него действует обида. В этом можно узнать кого-то из близких родственников, самые чуткие и заботливые люди как правило и являются источником травм, потому что они наиболее значимы для человека», — объяснила психолог.

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