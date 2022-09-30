Психолог Наумова рассказала, как сообщить правду приемному ребенку | 360°

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Психолог Наумова рассказала, как сообщить правду приемному ребенку

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Психолог Наталья Наумова завила, что рассказать ребенку о его усыновлении следует как можно скорее. Но следует сделать это корректно, сообщило издание NEWS.ru.

«Важно деликатно и осторожно подходить к этому вопросу, не держать долго в тайне. Когда усыновили маленького ребенка и он не помнит, что происходило, то ему важно знать об этом», — уточнила эксперт.

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При это необходимо подчеркнуть свои чувства к ребенку, показать, что его любят. Не нужно говорить плохо о биологических родителях, лучше сказать, что у них была сложная ситуация. Это поможет сформировать у ребенка уверенность в себе и здоровую самооценку, заключила Наумова.

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