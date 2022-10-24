Психолог Наумова рассказала, как решать конфликтные ситуации в семье | 360°

Общество 24 октября 2022, 14:10 Психолог Наумова рассказала, как решать конфликтные ситуации в семье Психолог Наумова: в решении любой ситуации важно исходить из позиции «что я могу сделать»

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Психотерапевт и детский психолог Наталья Наумова в беседе с изданием NEWS.ru рассказала, как эффективно справляться с конфликтными ситуациями в семье.

По словам эксперта, любому человеку, который создал собственную семью, важно понимать, что ответственность за все происходящее в его жизни лежит именно на нем.

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«Важно взрослеть, брать ответственность за свою жизнь и эмоции, дать себе ценность, тогда несложно будет ощутить, что рядом есть дорогие тебе люди», — добавила Наумова.

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Когда люди дают друг другу возможность высказывать свое мнение, а также задают один одному вопросы, спорные ситуации решаются гораздо быстрее.

«Если ситуация заходит в тупик, значит надо обратиться к семейному психологу, чтобы специалист помог взглянуть на ситуацию шире», — резюмировала психолог.