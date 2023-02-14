Общество 14 февраля 2023, 12:52 Психолог Наумова рассказала, как поведение родителей влияет на фобии детей Психолог Наталья Наумова: нельзя транслировать свою тревогу на детей Unsplash

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Многие фобии и страхи могут передаваться ребенку напрямую от родителей. О том, как поведение взрослых влияет на появление у ребенка различных испугов и опасений, рассказала детский психолог Наталья Наумова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, родителям не стоит передавать и транслировать собственные тревожные состояния на детей. Страхи высоты, темноты и смерти появляются у ребенка из-за особенностей неокрепшей психики, поэтому очень важно ее не травмировать. Если же родители при ребенке будут драться, скандалить и разговаривать на тревожные темы, то такое поведение вызовет у него страх.

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Для того, чтобы все детские страхи в будущем не переросли в серьезные фобии, психолог порекомендовала родителям наладить доверительные отношения со своими детьми.

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