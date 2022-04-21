Психолог Наумова рассказала, как избавиться от раздражительности в отношениях

Семейный психолог Наталья Наумова назвала способ, как можно избавиться от раздражительности в отношениях. По ее словам, зачастую в партнере есть те качества, которые существуют в нас самих. Об этом написала Lenta.ru.

Человеку важно понять, какие качества вызывают недовольство в близком человеке, и найти их в себе. Психолог предлагает напротив тех качеств, которые есть в нас самих, поставить знак «плюс», а напротив тех, которых мы в себе не наблюдаем — знак «минус».

«Именно качества с минусом в нас есть, но они под запретом, и важно их проработать. Например, многие люди считают, что в них нет жестокости, но тогда мы начинаем разбирать, что у нас есть определенные представления о том, какая жестокость допустима, а какая нет. Например, на улице много бездомных животных, но мы их не берем домой, и далеко не каждое животное мы подкармливаем, и это, возможно, тоже жестокость. Но это та жестокость, которую мы себе разрешили, живя в большом городе», — уточнила она.

При этом Наумова подчеркнула, что если у партнера есть качества, которые для нас являются неприемлемыми, значит это просто не тот человек.