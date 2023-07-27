Общество 27 июля 2023, 18:36 Психолог Наумова рассказала, как чрезмерный контроль влияет на отношения в семье Психолог Наумова: ребенок скрывается от родителей при тотальном контроле

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При чрезмерном контроле у ребенка есть только одно желание — скрыться от родителей. Об этом «ФедералПресс» сообщила детский психолог Наталья Наумова.

В таких семьях дети опасаются своих родителей и не доверяют им. Родителям стоит не ругать ребенка за каждую провинность, а пытаться выслушать, как-то поддержать или просто побыть рядом, написала Общественная Служба Новостей.

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Наумова добавила, что если взрослые люди не могут справиться со своим чрезмерным контролем, то им нужно обратиться за помощью к специалисту.