Общество 11 декабря 2023, 18:59 Психолог Наумова рассказала, что здоровая самооценка поможет защитить ребенка от травли

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Для родителей крайне важно приложить максимум усилий, чтобы сформировать у ребенка здоровую самооценку. Об этом «Абзацу» рассказала нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Она объяснила, что нужно поддерживать и хвалить ребенка, но при этом учить устанавливать границы. Очень важно не дойти до гиперопеки. Тогда ребенку придется сложно, он не будет понимать, почему дома его принимают и любят, а, например, в школе — нет. Также важно говорить с детьми и объяснять, что они могут обратиться к родителям за помощью и поделиться с ними.

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«Надо учить ребенка адекватным способам проявления эмоций, правильно выпускать агрессию. Буллингу может подвергнуться каждый, но если у ребенка хорошая самооценка, он знает, как о себе позаботиться, то он не побоится просить о помощи и сообщит о проблеме взрослым», — подчеркнула Наталья Наумова.

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