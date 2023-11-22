Общество 22 ноября 2023, 14:50 Психолог Наумова рассказала, что одиночество возникает из-за детских триггеров

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Человек, как правило, становится одиноким из-за детских триггеров. Об этом NEWS.ru рассказала детский психолог Наталья Наумова.

По ее словам, в детстве, если человек не чувствовал себя нужным родителям или услышанным, это чувство переходит с ним и во взрослую жизнь. Он по-прежнему не ощущает собственной значимости. Поэтому, вместо того, чтобы общаться и быть приветливым, выбирает одиночество.

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«Или что-то пошло не по плану, что отвернулись самые близкие люди. Дальше человек пребывает в детском триггере, где все эти процессы усиливаются. В какой-то момент человек просто не понимает, что с ним происходит, — отметила психолог.

Она добавила, что долгое пребывание в этом состоянии может спровоцировать депрессию.

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