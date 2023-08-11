Общество 11 августа 2023, 10:42 Психолог Наумова рассказала, что курортные романы полезны для людей старше 50 лет

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Курортные романы для людей зрелого возраста дают новую энергию и всплеск чувств. Об этом сообщила психолог Наталья Наумова, передала «Вечерняя Москва».

Для таких людей отпуск начинает играть новыми красками. Они даже чувствуют себя бодрее.

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«Они чувствуют себя опять молодыми, полными сил. Эти эмоции благотворно воздействуют на организм и психологическое состояние человека», — добавила психолог.

При этом она посоветовала не фантазировать будущее и не придумывать того, чего быть не может. Курортные романы в большинстве случаев не заканчиваются чем-то серьезным.