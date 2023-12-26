Общество 26 декабря 2023, 17:09 Психолог Наумова рассказала, что фильмы и приятные воспоминания помогут создать новогоднее настроение

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Многие люди перед праздниками жалуются на отсутствие новогоднего настроения, но подняться его и создать атмосферу волшебства можно самостоятельно и без всяких усилий. Об этом News.ru рассказала психолог Наталья Наумова.

Она посоветовала черпать положительные эмоции в добрых фильмах и приятных воспоминаниях. Также стоит задуматься о прогулках или занятиях спортом. Впрочем, подойдет любое занятие по душе. Еще один совет — погрузиться в предпраздничные хлопоты.

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«Красиво украшаем квартиру, наряжаем елку, вешаем красивые картины, покупаем подарки семье и друзьям, пишем список желаний. Эта новогодняя суета позволяет поднять настроение», — отметила психолог.

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