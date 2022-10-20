Психолог Наумова рассказала, что большинство игрушек не имеют негативного влияния на детей | 360°

Общество 20 октября 2022, 21:57 Психолог Наумова рассказала, что большинство игрушек не имеют негативного влияния на детей

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Психотерапевт Наталья Наумова рассказала, что психику детей травмируют не игрушки, а реакция взрослых на них. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Она привела в пример популярного у детей Хагги Вагги. Большинство из них эта игрушка вовсе не пугает. Случаи, когда у ребенка осталась моральная травма, обычно обусловлены поведением родителей.

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«Чем больше бабушек, дедушек или мам вздыхали и охали, что это очень опасная игрушка, в тех семьях мы и видели травматизацию детей», — пояснила Наумова.

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