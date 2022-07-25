Психолог Наумова рассказала, чем отличается влюбленность после 60 лет

Влюбиться после 60 лет вполне реально, только влюбленность будет зависеть больше от духовной близости, а не от страсти, как это бывает в юности. Таким мнением с NEWS.ru поделилась психолог Наталья Наумова.

«Любовь — это всегда поиск принятия человека по духу. Уже в зрелом возрасте человек больше ценит душевные качества, чтобы с человеком было комфортно, удобно, мягко, приятно общаться, чтобы человек понимал, поддерживал, чтобы было рядом тепло. Страсть отходит на задний план. Здесь в первую очередь речь идет о человеческих качествах. Люди пожили большую жизнь, появилась мудрость. Здесь уже взгляд более критичный друг к другу, а с другой стороны — менее предвзятый», — сказала психолог.

Если в молодости люди уделяют больше внимания внешним качествам партнера, в пожилом возрасте они отходят на второй план. Психолог призвала не отказывать себе в любви и не думать, что жизнь после 60 лет закончилась.

«Иногда есть установки, мол, мне уже 60, жизнь закончилась, надо думать о внуках. Нет, надо не забывать думать о себе и получать удовольствие от жизни. Если встречается замечательный человек, то почему бы не разделить с ним свою жизнь», — уверена Наумова.