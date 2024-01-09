Общество 09 января 2024, 10:49 Психолог Наумова: простой разговор поможет наладить отношения с начальником

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Простой разговор за совместным обедом поможет сотрудникам наладить напряженные отношения с начальником. Об этом сообщила психолог Наталья Наумова в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, во время диалога работнику стоит ограничить рамки и объяснить, что с ним не нужно общаться на повышенных тонах. В этом вопросе очень важно учитывать ситуацию, которая сложилась на работе. Если же обычный разговор не помог, то сотрудник вправе обратиться к вышестоящему руководству.

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«Можно открыто и аргументированно рассказать, что ваш непосредственный начальник превышает полномочия», — отметила Наумова.