09 января 2024, 10:49
Психолог Наумова: простой разговор поможет наладить отношения с начальником
Простой разговор за совместным обедом поможет сотрудникам наладить напряженные отношения с начальником. Об этом сообщила психолог Наталья Наумова в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, во время диалога работнику стоит ограничить рамки и объяснить, что с ним не нужно общаться на повышенных тонах. В этом вопросе очень важно учитывать ситуацию, которая сложилась на работе. Если же обычный разговор не помог, то сотрудник вправе обратиться к вышестоящему руководству.
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«Можно открыто и аргументированно рассказать, что ваш непосредственный начальник превышает полномочия», — отметила Наумова.
Работа
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