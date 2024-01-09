Общество 09 января 2024, 13:53 Психолог Наумова: проработка самооценки поможет не зависеть от чужого мнения

Читать 360tv в

Психолог Наталья Наумова рассказала, как перестать бояться осуждения или непонимания со стороны окружающих. В такой ситуации поможет осознание собственной значимости и ценности, передала «Вечерняя Москва».

В связи с этим эксперт посоветовала проработать самооценку. Она напомнила, что именно неуверенные люди отказываются от цели при отсутствии поддержки.

Реклама

Наумова также рекомендовала прислушиваться к себе и верить в свои силы. Важно не забывать, что ошибку может допустить каждый.