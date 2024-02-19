19 февраля 2024, 13:05
Психолог Наумова: проявление агрессии укажет на возможные проблемы ребенка в школе
Проявление агрессии, раздражительность и импульсивность могут сигнализировать о наличии у ребенка проблем в школе. Об этом сообщила психолог Наталья Наумова в беседе с «Ридусом».
По словам специалиста, также у детей может резко меняться настроение. Если веселый по своей натуре ребенок стал замкнутым, это укажет на неприятные перемены в учебном процессе, сообщили «Дни.ру».
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Кроме того, родителям стоит насторожиться и в случае, когда школьник приходит домой неопрятным. Порванные вещи могут сигнализировать о том, что ребенка кто-то обижает, отметила Наумова.
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