Общество 02 мая 2023, 11:47 Психолог Наумова призвала родителей не мстить друг другу при разводе, чтобы не травмировать ребенка

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При разводе супруги нередко концентрируются на собственных обидах, забывая о том, какой вред психике ребенка наносят их ссоры и тем более попытки отомстить. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Наталья Наумова.

По ее словам, ребенку нужно все время говорить, что оба родителя продолжают его любить. Ни в коем случае не пытаться настроить его против папы или мамы. Наконец, не провоцировать ситуаций, из-за которых он начинает чувствовать свою вину за происходящее.

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В противном случае травма от развода родителей может крайне негативно отразиться на будущей жизни ребенка. Самые частые последствия — проблемы в построении собственной семьи и страх иметь детей.

«Если травма уже получена, ребенка вовремя нужно показать детскому психологу — с ним поработают, и все процессы перестроятся», — резюмировала Наталья Наумова.

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