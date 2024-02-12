Общество 12 февраля 2024, 12:59 Психолог Наумова: предложение о помолвке могут делать и мужчины, и женщины

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Порой женщины годами ждут предложение руки и сердца от возлюбленного. Некоторые берут дело в свои руки и организуют помолвку самостоятельно. Такая ситуация является нормальной, ведь сейчас действует равноправие, рассказала психолог Наталья Наумова в беседе с «ФедералПресс».

По ее словам, предложение могут делать как мужчины, так и женщины.

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«Только важно прежде всего посмотреть, каково это будет в паре», — добавила эксперт.

Она отметила, что многие девушки в глубине души надеются на первый шаг со стороны второй половинки. А их инициатива способна привести к эмоциональным проблемам.