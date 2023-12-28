28 декабря 2023, 14:22
Психолог Наумова: позитивный настрой поможет встретить Новый год без стресса
У многих россиян одни мысли о подготовке к Новому году вызывают тревогу и стресс. Справиться с ними поможет позитивный настрой, сообщила психолог Наталья Наумова в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, именно позитивное мышление станет ключевым фактором для успешного празднования. Перед новогодней ночью людям стоит не только расслабиться, но и уделить внимание душевной гармонии.
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«Важно понимать, что наше состояние — это наши мысли. И если человеку тревожно, значит в этом есть какая-то скрытая потребность», — отметила психолог.
психология
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