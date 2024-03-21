Общество 21 марта 2024, 14:36 Психолог Наумова посоветовала составить себе на весну план интересной жизни, чтобы не впасть в депрессию

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С наступлением весны многие люди впадают в хандру и депрессию, чтобы этого избежать, нужно составить себе разнообразные планы, которые помогут взбодриться. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Наталья Наумова.

Она порекомендовала прислушаться к себе и понять, что именно вызывает грусть и тоску. А затем поразмышлять над вещами, которые, напротив, поднимают настроение. На их основе можно составить себе план интересной жизни, который будет включать прогулки, встречи с близкими, хобби по интересам.

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«Если самостоятельно справиться не получается, важно прибегать к помощи психологов либо психиатров, в зависимости от степени тяжести происходящих событий», — добавила врач.

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