Психолог Наумова посоветовала родителям знакомить детей с Дедом Морозом с 4-х лет

Детский и семейный психолог Наталья Наумова посоветовала родителям подготовить ребенка перед встречей с новогодними волшебниками. По ее словам, нужно знакомить малыша с Дедом Морозом и Снегурочкой постепенно. Об этом передала «Вечерняя Москва».

«Расскажите ребенку, кто такой Дед Мороз и Снегурочка, покажите мультфильмы или кино с участием этих персонажей. Пусть малыш убедится, что это добрые волшебники, которые щедро одаривают подарками, и тогда он будет ждать их с нетерпением», — сообщила психолог.

По ее словам, самый подходящий возраст для знакомства ребенка с волшебниками — четыре года. Именно в этот период малыш уже имеет больше представлений об окружающем мире.

«В трехлетнем возрасте ребенок только начинает воспринимать окружающих и играть с детьми, а в четыре он имеет больше представлений об окружающем мире. И родители лучше знают к этому времени, как он будет реагировать на чужих людей и различные события. Имейте в виду, что неожиданный визит бородатого мужчины в ярком костюме может стать для малыша стрессом и нанести психологическую травму», — добавила специалист.

Перед приглашением гостей важно убедиться, что они не имеют криминального прошлого, а также пристрастия к алкоголю.