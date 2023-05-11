Общество 11 мая 2023, 18:31 Психолог Наумова посоветовала родителям выпускников отказаться от критики детей перед сдачей ЕГЭ

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Близится период сдачи экзаменов и государственной итоговой аттестации. О том, как родителям поддержать своих детей в этот период, рассказала психолог Наталья Наумова в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, взрослым очень важно вселить веру в выпускников и сказать детям, что у них все получится. В этот период не стоит критиковать ребенка, подчеркнула психолог.

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Наумова также отметила, что перед экзаменами школьникам необходимо перезагружаться и чередовать учебу с отдыхом.