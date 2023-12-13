Общество 13 декабря 2023, 17:22 Психолог Наумова посоветовала родителям провести беседу с ребенком, который просит слишком дорогой подарок

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Когда ребенок просит слишком дорогой подарок, который вам купить не по силам, важно провести с ним беседу, объяснив доходы и расходы семьи. Об этом изданию «Подмосковье сегодня» сообщила детский психолог Наталья Наумова.

Пообещать исполнить мечту ребенку можно позже, когда для этого появятся возможности и средства, написал сайт kp.ru.

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Как добавила Наумова, во время разговора важно показать ребенку, что его желание никто не собирается обесценивать.