13 декабря 2023, 17:22
Психолог Наумова посоветовала родителям провести беседу с ребенком, который просит слишком дорогой подарок
Когда ребенок просит слишком дорогой подарок, который вам купить не по силам, важно провести с ним беседу, объяснив доходы и расходы семьи. Об этом изданию «Подмосковье сегодня» сообщила детский психолог Наталья Наумова.
Пообещать исполнить мечту ребенку можно позже, когда для этого появятся возможности и средства, написал сайт kp.ru.
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Как добавила Наумова, во время разговора важно показать ребенку, что его желание никто не собирается обесценивать.
Дети
психология
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