13 июня 2023, 15:58
Психолог Наумова посоветовала родителям не перебарщивать со строгостью при воспитании
Излишняя строгость при воспитании может нанести детям глубокую травму, в то время как умеренная — учит ответственности. Об этом News.ru рассказала детский психолог Наталья Наумова.
По ее словам, излишняя строгость нередко перерастает в тиранию. В итоге ребенок чувствует, что его подавляют. И в будущем это сказывается на его неспособности принимать собственные решения.
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«Умеренная строгость родителей помогает ребенку быть ответственным, последовательным, чутким, ставить и достигать поставленные цели», — подчеркнула Наталья Наумова.
Дети
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