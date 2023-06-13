Общество 13 июня 2023, 15:58 Психолог Наумова посоветовала родителям не перебарщивать со строгостью при воспитании

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Излишняя строгость при воспитании может нанести детям глубокую травму, в то время как умеренная — учит ответственности. Об этом News.ru рассказала детский психолог Наталья Наумова.

По ее словам, излишняя строгость нередко перерастает в тиранию. В итоге ребенок чувствует, что его подавляют. И в будущем это сказывается на его неспособности принимать собственные решения.

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«Умеренная строгость родителей помогает ребенку быть ответственным, последовательным, чутким, ставить и достигать поставленные цели», — подчеркнула Наталья Наумова.

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