Общество 19 февраля 2024, 13:19 Психолог Наумова посоветовала при выборе подарка на 23 Февраля учитывать хобби и интересы мужчины

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Выбирая подарок мужчине на 23 Февраля, важно учитывать его хобби и интересы. Наши защитники ждут от любимых женщин заботу, понимание и принятие, рассказала изданию NEWS.ru психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Можно сделать выбор в пользу одежды или же приобрести аксессуары для гаджета.

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«Можно подарить часы, одежду, рубашку, галстук, аксессуары для гаджетов, что-то для машины или рыбалки. Мастер-класс по хобби и интересам, например, интересным вариантом является полет в аэротрубе», — добавила специалист.