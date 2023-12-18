Общество 18 декабря 2023, 16:58 Психолог Наумова посоветовала подарить маме и теще на Новый год сертификат на посещение СПА-процедур

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Маме, теще или свекрови в качестве подарка на Новый год можно преподнести сертификат на посещение СПА-процедур. Об этом в разговоре с изданием NEWS.ru сообщила психолог Наталья Наумова.

Отличным подарком также станет косметика или парфюм.

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«Теще или маме можно подарить СПА-процедуры в салоне красоты, кремы, духи, косметику, книги по увлечению, например про вышивку или дизайн», — сказала специалист.

Для зятя можно прикупить красивую рубашку или косметику по уходу за телом. Главное, чтобы подарок был сделан от души и был приятен человеку, добавила Наумова.