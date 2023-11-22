Общество 22 ноября 2023, 17:27 Психолог Наумова посоветовала отказаться от критики в общении со взрослыми детьми

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Психолог Наталья Наумова рассказала родителям, как сохранить идиллию в отношениях со взрослыми детьми. В общении важно избегать критики, отметила эксперт в беседе с «ФедералПресс».

Она посоветовала оказывать ребенку поддержку во всем, несмотря на возраст. Необходимо строить разговор по-доброму и с позитивом, объяснила Наумова. По ее словам, мать и отец не должны пытаться исправить детей, ориентируясь на свою концепцию жизни.