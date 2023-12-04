04 декабря 2023, 16:02
Психолог Наумова посоветовала не покупать на Новый год подарки, которые используются для быта
Психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с изданием NEWS.ru рассказала, почему не стоить дарить на Новый год подарки, которые используются для быта. Речь идет о кастрюлях, сковородках, посудомоечных машинах и так далее.
Специалист порекомендовала сделать подарок, который будет подчеркивать заботу и внимание.
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«Нужно сделать подарок, который будет подчеркивать заботу о человеке, а не о том, что надо навести чистоту, чтобы это не стало дополнительным стресс-фактором», — сказала Наумова.
Такие вещи, как пылесос или стиральная машина, можно купить самим и привнести в семью, добавила психолог.
Новый год
психология
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