Общество 28 февраля 2023, 12:11 Психолог Наумова посоветовала не перегружать ребенка-дошкольника дополнительными заданиями

Читать 360tv в

Детский психолог Наталья Наумова в разговоре с изданием NEWS.ru посоветовала родителям не перегружать детей различными кружками. По словам специалиста, слишком много дополнительных занятий могут негативно сказаться на здоровье ребенка.

«Максимальная нагрузка в три года не должна превышать два часа 45 минут, в четыре года — четырех часов, в пять лет — шесть часов 15 минут, в шесть лет — восемь часов 30 минут», — сказала психолог.

Реклама

При этом Наумова отметила важность кружков и секций, которые развивают ребенка интеллектуально. В его расписании должно быть все сбалансировано: и детский сад, и кружки, и сон, и игры, резюмировала специалист.

Реклама