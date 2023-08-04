Общество 04 августа 2023, 14:14 Психолог Наумова посоветовала не обсуждать с друзьями тему политики

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Разговоры на политическую тему могут стать причиной ссор между друзьями, обсуждать ее в большой компании не стоит. Об этом рассказала психолог Наталья Наумова в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, у приятелей могут быть совершенно разные взгляды на происходящие события в мире, такая дискуссия зачастую становится причиной серьезного конфликта.

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Кроме того, с друзьями лучше не обсуждать размер зарплаты друг друга, сравнительный анализ может позже перерасти в обиды, добавила психолог.