Общество 16 апреля 2024, 15:46 Психолог Наумова посоветовала не конфликтовать с человеком в перевозбужденном состоянии

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С наступлением весны у некоторых обостряются психические заболевания. Не стоит конфликтовать с человеком в перевозбужденном состоянии, рассказала психолог Наталья Наумова в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, на нестабильность эмоций обычно указывают активная жестикуляция и слишком громкий разговор. С такими людьми лучше не вступать в диалог.

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Кроме того, при встрече с ними не нужно совершать резких движений и повышать голос. Они сами начнут подстраиваться под ваш тон и успокоятся, отметила Наумова.