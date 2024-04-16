16 апреля 2024, 15:46
Психолог Наумова посоветовала не конфликтовать с человеком в перевозбужденном состоянии
С наступлением весны у некоторых обостряются психические заболевания. Не стоит конфликтовать с человеком в перевозбужденном состоянии, рассказала психолог Наталья Наумова в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, на нестабильность эмоций обычно указывают активная жестикуляция и слишком громкий разговор. С такими людьми лучше не вступать в диалог.
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Кроме того, при встрече с ними не нужно совершать резких движений и повышать голос. Они сами начнут подстраиваться под ваш тон и успокоятся, отметила Наумова.
Психология
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