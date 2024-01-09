Общество 09 января 2024, 11:53 Психолог Наумова посоветовала начать первый рабочий день с мелких задач

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Первый рабочий день после затяжных новогодних каникул часто бывает непростым, но не стоит требовать от себя слишком многого. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Наталья Наумова.

Она посоветовала начинать с того, чтобы разобрать дела и наметить планы на будущее. А также не бояться сказать руководству, если задачи невыполнимы для первого рабочего дня. По мнению психолога, выйдя на работу, лучше браться за небольшие дела.

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«Самое главное — поддерживать себя, не ругать. Не уходить в чувство вины. Задача такая: хвалим себя, делим всю ответственность с администрацией, и потихоньку разгребаем накопившиеся дела», — отметила эксперт.

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