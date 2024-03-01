01 марта 2024, 11:28
Психолог Наумова посоветовала мужчинам подарить женщинам романтический вечер на 8 Марта
Романтический вечер и совместное времяпровождение станут отличным подарком для любимой женщины на 8 Марта. Об этом рассказала психолог Наталья Наумова в беседе с News.ru.
По словам специалиста, можно подарить совместный кулинарный мастер-класс с шеф-поваром. Есть и универсальные подарки, среди них — парфюмерия, косметика, сумки и гаджеты. При этом беспроигрышным вариантом будут цветы.
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Психолог посоветовала при выборе подарка ориентироваться на предпочтения конкретной женщины, сообщил «ФедералПресс».
8 Марта
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