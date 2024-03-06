Общество 06 марта 2024, 13:36 Психолог Наумова посоветовала говорить о чувствах, чтобы укрепить отношения

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Чтобы отношения были крепче, в паре нужно больше говорить о чувствах, делиться переживаниями и планами. Об этом рассказала News.ru психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.

Она объяснила, что близость позволяет избежать ссор. А она рождается в тех парах, где партнеры говорят и слышат друг друга. Также не стоит забывать о комплиментах, подарках и знаках внимания. Забота — прекрасный материал для укрепления отношений.

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«Важно поддерживать друг друга, говорить комплименты, дарить подарки, не только на праздники, а делать приятные сюрпризы, иногда и не маленькие, любить, уважать друг друга, заботиться. Все это приведет к укреплению отношений», — посоветовала психолог.

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