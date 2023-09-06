Общество 06 сентября 2023, 17:35 Психолог Наумова посоветовала бороться с прокрастинацией с помощью расстановки приоритетов

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Психолог Наталья Наумова рассказала, что главная проблема прокрастинации заключается в том, что человек может в дальнейшем испытать стресс или неприятности, в том числе на рабочем месте. Бороться с ней следует с помощью расстановки приоритетов, передала«Вечерняя Москва».

По словам специалиста, следует написть план для каждой и сфер, а также выяснить, какие моменты сбивают вас с цели.

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«Если вы постоянно отодвигаете сроки выполнения каких-то процессов — это явный признак того, что вам не нравится заниматься данной работой», — объяснила Наумова.

После составление плана гораздо проще выполнять намеченную работу. При этом сложные задачи следует поставить на начало, а затем перейти к простым.