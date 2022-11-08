Психолог Наумова порекомендовала родителям отказаться от критики в адрес своих детей | 360°

Общество 08 ноября 2022, 11:08 Психолог Наумова порекомендовала родителям отказаться от критики в адрес своих детей

Читать 360tv в

Самой главной ошибкой родителей в отношении своих детей является критика. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Наталья Наумова.

Из-за чрезмерной критики родителей дети, как правило, замыкаются в себе.

Реклама

«Это становится причиной того, что дети замыкаются, закрываются и перестают доверять своим родителям», — объяснила психолог.

Реклама

Специалист добавила, что в любой ситуации важно оказать своему ребенку поддержку и проявить сочувствие. Ребенок начнет прислушиваться к родителю только тогда, когда будет чувствовать от него желание помочь.

«Так не будет потеряно доверие и ребенок научится принимать собственные решения, а не идти в противовес родителям», — резюмировала Наумова.