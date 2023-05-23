Общество 23 мая 2023, 12:11 Психолог Наумова порекомендовала перед сдачей ЕГЭ поделать простые движения шеей

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Детский психолог Наталья Наумова в разговоре с изданием NEWS.ru порекомендовала ученикам перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) поделать простые упражнения шеей, чтобы повысить концентрацию.

Также можно поделать похлопывания руками или ногами.

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«За счет этого произойдет активизация, ребенок станет более внимательным и улучшится память. Также помогут движения шеи: наклоны, из стороны в сторону. Это можно делать прямо на экзамене», — добавила психолог.

Наумова отметила, что позитивное мышление во время сдачи экзамена также является важным условием.