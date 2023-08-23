Общество 23 августа 2023, 15:07 Психолог Наумова порекомендовала отвезти детей на экскурсии перед началом учебного года

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Перед началом учебного года необходимо отвезти детей на экскурсии или интересные мероприятия, наполнив их положительными эмоциями. Таким образом ребенок будут чувствовать себя спокойно с наступлением школы. Об этом «ФедералПресс» сообщила психолог Наталья Наумова.

По словам специалиста, этап подготовки школьника к занятиям должен проходить плавно. Ребенку следует наполниться энергией, чтобы не испытывать стресса.

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«За неделю самое время начать перестраивать режим дня. Ребенок должен просыпаться в то же время, как обычно встает в школу. После подъема хорошо, если он сделает зарядку», — сообщила эксперт.