23 августа 2023, 15:07
Психолог Наумова порекомендовала отвезти детей на экскурсии перед началом учебного года
Перед началом учебного года необходимо отвезти детей на экскурсии или интересные мероприятия, наполнив их положительными эмоциями. Таким образом ребенок будут чувствовать себя спокойно с наступлением школы. Об этом «ФедералПресс» сообщила психолог Наталья Наумова.
По словам специалиста, этап подготовки школьника к занятиям должен проходить плавно. Ребенку следует наполниться энергией, чтобы не испытывать стресса.
Реклама
«За неделю самое время начать перестраивать режим дня. Ребенок должен просыпаться в то же время, как обычно встает в школу. После подъема хорошо, если он сделает зарядку», — сообщила эксперт.
Школьники
психология
Реклама
Реклама