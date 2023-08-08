Общество 08 августа 2023, 13:46 Психолог Наумова: поощрения помогут поддерживать мотивацию при занятиях хобби

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Многие люди бросают заниматься различными хобби на полпути. О том, как себя замотивировать в таких ситуациях, рассказала психолог Наталья Наумова, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, в этом помогут поощрения и подарки за любые успехи в своем начинании. Кроме того, поддержать мотивацию способны составление графиков наблюдений и подсчет количества занятий.

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Если же на каком-то этапе у человека возникает разочарование в себе, то в таком случае следует проанализировать эмоции и при необходимости обратиться за консультацией к психологу, добавила Наумова.