Общество 13 июля 2023, 17:45 Психолог Наумова поддержала введение запрета на продажу детского шампанского и сигарет

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Запрет продажи детских сигарет и шампанского — это правильная инициатива, потому что подобные товары формируют неверное представление и о взрослой жизни и искаженную ролевую модель. Таким мнением с НСН поделилась детский психолог Наталья Наумова.

Она подчеркнула, что и родителям не стоит покупать детям такие товары. Потому что таки образом они формируют у младшего поколения норму поведения. Дети начинают воспринимать курение и употребление алкоголя своего рода атрибутом взрослой жизни.

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«Когда ребенок достигает подросткового возраста, у него не возникает вопроса, хорошо это или плохо: мои родители это делали всегда, мне с детства давали детские варианты алкоголя и сигарет, значит, теперь я могу попробовать что-то взрослое», — объяснила Наумова.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с предложением запретить к свободной продаже детские товары, копирующие взрослые.

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