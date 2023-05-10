Общество 10 мая 2023, 13:34 Психолог Наумова перечислила упражнения, которые способны улучшить внимание школьников перед ЕГЭ Психолог Наумова: встаем ровно в позу, как маршируют солдаты, и смотрим вперед

Читать 360tv в

Детский психолог Наталья Наумова в разговоре с журналистами NEWS.ru расскзаала про упражнения, которые способны улучшить концентрацию внимания учащихся накануне единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Как отметила специалист, одним из лучших упражнений является поза солдата.

Реклама

«Встаем ровно в позу, как маршируют солдаты, смотрим вперед, глаза следят за кончиками пальцев рук, а язык направлен в противоположную сторону. Таким образом, мы двигаемся из одной части комнаты в другую», — сообщила Наумова.

Данное упражнение активизирует все отделы головного мозга и развивает внимательность.

Кроме того, психолог посоветовала распечатать таблицу Шульте. Во время упражнения следует сконцентрироваться на центральной цифре и боковым зрением искать цифры от 1 до 25. Таким образом можно прокачать сосредоточенность, резюмировала психолог.