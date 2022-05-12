Психолог Наумова объяснила важность отдельной комнаты для каждого ребенка

Каждому ребенку в семье необходимо свое место, где он будет иметь возможность устанавливать свои правила, отличительные от родительских. Таким образом детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова прокомментировала необходимость выделять каждому ребенку отдельную комнату, написал NEWS.ru.

Она также добавила, что ребенку с самого раннего детства нужно личное пространство, которое он может обустраивать и украшать по своему усмотрению и где будет отдыхать от родительского присмотра.

«Ребенок хочет навести красоту в своей комнате, украсить стены, повесить плакаты. В своей комнате он может это сделать, а в общей — нет. Нужно договариваться. Родители все равно ставят ограничения, но чем старше ребенок, тем меньше их становится», — сказала специалист.

Наумова также отметила, что такие выстраивания границ учат детей умению отстаивать свои позиции и решения, но при этом уважать и ценить позиции других людей.