Общество 01 февраля 2023, 18:37 Психолог Наумова объяснила, с чем связан страх старости Психолог Наумова: многие считают, что добиться успехов можно лишь в молодом возрасте

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Семейный психолог Наталья Наумова объяснила, почему люди, страшась приближения старости, впадают в инфантильность. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Многие считают, что добиться каких-то успехов в жизни возможно лишь в молодом возрасте.

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«Именно в молодом возрасте можно добиться высот, выйти замуж, жениться, родить, построить карьеру и так далее. Эти фразы им (людям) „вбились“ в голову, и они иначе мыслить не могут», — сказала специалист.

Наумова отметила, что то, что считалось истиной ранее, давно изменилось. И сейчас люди в 60 могут смело менять профессии, начинать новую жизнь, открывать собственный бизнес и даже найти свою любовь.

Все, что отравляет жизнь — это обычные стереотипы, они провоцируют страхи и комплексы, резюмировала психолог.