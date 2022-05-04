Психолог Наумова объяснила, почему Тимати дарит девушкам одинаковые подарки

Телеведущая и журналист Ксения Собчак в своем Telegram-канале написала, что рэпер Тимати дарит своим девушкам схожие подарки. Почему так происходит, попыталась объяснить изданию NEWS.ru психолог Наталья Наумова.

По словам специалиста, певец преподносит своим возлюбленным похожие подарки по той причине, что сами девушки имеют один типаж внешности.

«Это говорит о том, что мужчине кажется, что это самый лучший подарок, ничего нового он придумать не может. Просто есть определенный стереотип мышления, набор подарков, который женщинам нравится. Мы видим, что Тимати и женщин выбирает одного и того же типажа. У него есть представление, что таким женщинам нравятся именно такие вещи. Это проверено, работает, поэтому ничего нового он изобретать не хочет», — сказала психолог.

Ранее телеведущая Ксения Собчак написала, что Тимати дарит девушкам похожие подарки, в том числе выбирает одинаковые браслеты и другие драгоценности.