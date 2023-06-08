Общество 08 июня 2023, 12:28 Психолог Наумова объяснила, почему нельзя сдерживать эмоции Психолог Наумова: чем дольше человек копит злость, тем сильнее расшатывает психику

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Психолог Наталья Наумова в разговоре с «ФедералПресс» объяснила, почему накопленные чувства и эмоции могут нести опасность для психики человека.

По словам специалиста, накопленные эмоции в дальнейшем могут стать причиной невроза или психоза. Под сильными эмоциями человек способен делать необдуманные действия, которые приведут к негативным последствиям.

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«Под негативными эмоциями и чувствами человек в какой-то момент может не выдержать напора, и у него будет истерика, эмоциональный всплеск. На этом фоне он может что-то сломать или настолько импульсивно повести себя, что итог разрушит отношения», — объяснила специалист.

Она порекомендовала вовремя отслеживать накопившиеся эмоции и давать им выход, таким образом контролируя себя.