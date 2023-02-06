Общество 06 февраля 2023, 15:22 Психолог Наумова объяснила, почему не стоит вмешиваться в жизнь совершеннолетних детей Психолог Наумова: когда ребенок не просит помощи, не стоит помогать

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Взрослые дети должны иметь возможность решать свои проблемы самостоятельно. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Наталья Наумова.

По словам специалиста, можно помогать совершеннолетнему ребенку лишь в том случае, если он об этом попросит.

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«Родители могут проявлять участие по отношению к своим взрослым детям. Важно общаться, встречаться, быть семьей. Когда ребенок не просит помощи, не стоит помогать. Если ребенок просит о помощи — помогать», — сказала она.

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В любой ситуации родители могут находиться рядом и поддерживать своего ребенка, уважать его и не обесценивать его потребности.