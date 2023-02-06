06 февраля 2023, 15:22
Психолог Наумова объяснила, почему не стоит вмешиваться в жизнь совершеннолетних детей
Психолог Наумова: когда ребенок не просит помощи, не стоит помогать
Взрослые дети должны иметь возможность решать свои проблемы самостоятельно. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Наталья Наумова.
По словам специалиста, можно помогать совершеннолетнему ребенку лишь в том случае, если он об этом попросит.
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«Родители могут проявлять участие по отношению к своим взрослым детям. Важно общаться, встречаться, быть семьей. Когда ребенок не просит помощи, не стоит помогать. Если ребенок просит о помощи — помогать», — сказала она.
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В любой ситуации родители могут находиться рядом и поддерживать своего ребенка, уважать его и не обесценивать его потребности.
Дети
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