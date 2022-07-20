Психолог Наумова объяснила, почему многие дети любят отталкивающие игрушки

Детский психолог Наталья Наумова считает, что дети тянутся к отталкивающим игрушкам, например таким, как Хагги Вагги, поскольку они находятся в трендах. Об этом передала «Вечерняя Москва».

«Дети подвержены трендам. Если что-то хорошо рекламируется или есть у друзей, то они тоже хотят это попробовать. Хагги Вагги — страшная и отталкивающая игрушка в понимании взрослых, но притягательная для детей. Им всегда нравились Бабки-ежки и Кощеи Бессмертные. Это зависит от того периода, в который живет ребенок. А также от того, какие мультики в этот момент популярны», — пояснила психолог.

Она добавила, что благодаря высмеиванию Хагги Вагги и других страшных персонажей мультфильмов, дети могут бороться со своими внутренними страхами.

«Этот „зверек“ нападает и поедает всех, кто находится на фабрике игрушек. Многие дети играют в эту современную компьютерную игру. Отмечу, что дети не боятся этого персонажа, хотя он жуткий на вид. Кроме того, они его высмеивают. Это позволяет детям бороться со своими внутренними страхами», — резюмировала Наумова.