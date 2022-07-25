Психолог Наумова объяснила, почему детям полезно смотреть советские мультфильмы

Психолог Наталья Наумова рассказала, почему для ментального здоровья современных детей полезно смотреть мультфильмы времен СССР. Об этом она сообщила изданию Pravda.Ru.

По словам эксперта, правильные мультфильмы помогают детям выстроить модель поведения, а также объясняют, как вести себя в тех или иных ситуациях.

«Мультфильмы показывают в доступной форме, как справиться со своими проблемами. Если обижают, как действовать в такой ситуации; если страшно, как побороть страх. Могут помочь сформировать характер, научить правильно действовать, справляться с трудностями», — сказала она.

Наумова уточнила, что именно советские мультфильмы наиболее безопасны для детей.

«Для маленьких деток оптимально смотреть именно советские мультфильмы, потому что там медленная смена кадров и маленькие серии, что безопасно для детского здоровья. А ребятам постарше важно смотреть советские мультики, потому что там интересный юмор», — резюмировала психолог.