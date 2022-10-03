Психолог Наумова объяснила, как животные помогают справляться со стрессом | 360°

Общество 03 октября 2022, 15:20 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Психолог Наумова объяснила, как животные помогают справляться со стрессом

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Психолог Наталья Наумова в беседе с «ФедералПресс» рассказала, что те люди, которые имеют домашних животных, легче справляются со стрессом и с тревожностью.

По словам специалиста, во время общения с питомцем человек отвлекается от плохих новостей и переключается на животное.

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«Время непростое, но зверюшки помогают людям снять стресс. В работе видно, что те люди, которых окружают дети и животные, легче справляются со стрессом», — добавила Наумова.

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Специалист пояснила, что мозг на небольшое время успевает отключиться от тревожных новостей и отдохнуть. Это и помогает ему немного перестроиться и успокоиться.

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